BELPASSO: 57enne in carcere per truffa
A cura di Redazione
12 febbraio 2018 13:09
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 57enne Pasquale BELLIA del posto, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Catania.
Condannato per truffa aggravata continuata, reato commesso in più periodi in tutto il territorio nazionale, dovrà scontare in carcere la pena comminatagli equivalente ad anni 2, mesi 8 e giorni 8 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.