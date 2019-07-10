BELPASSO: A FUOCO PARCHEGGIO DI MEZZI
A cura di Redazione
10 luglio 2019 14:17
FLASH
Un vasto incendio, per cause in via d'accertamento è in corso a Belpasso, all'ingresso del paese in un deposito mezzi.
Ad andare a fuoco dei veicoli e pure dei mezzi nautici.
Tanta paura, in quanto nel.deposito ci sono fusti di benzina.
Alte le fiamme, ed una densa nube di fumo nero, ben visibile a km.di distanza.
Sul posto la protezione civile di Belpasso che sta intervenendo in attesa dei Vigili del Fuoco impegnati in altri interventi.
https://www.facebook.com/paternonotizie/videos/314866949421100/
