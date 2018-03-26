95047

BELPASSO: Ai domiciliari per reati contro il patrimonio

A cura di Redazione Redazione
26 marzo 2018 17:03
BELPASSO: Ai domiciliari per reati contro il patrimonio
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 56enne Giuseppe RAPISARDA del posto, in esecuzione di un ordine per

l’espiazione di pena detentiva emesso dalla Corte di Appello di Catania.

L’uomo è stato condannato dai giudici perché ritenuto colpevole di furto aggravato, reato commesso a Catania il 23 luglio del 2014.

L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena residua equivalente a mesi 6 di reclusione.

