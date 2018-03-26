BELPASSO: Ai domiciliari per reati contro il patrimonio
arresto belpasso per truffa
A cura di Redazione
26 marzo 2018 17:03
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato il 56enne Giuseppe RAPISARDA del posto, in esecuzione di un ordine per
L’uomo è stato condannato dai giudici perché ritenuto colpevole di furto aggravato, reato commesso a Catania il 23 luglio del 2014.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare per scontare la pena residua equivalente a mesi 6 di reclusione.