BELPASSO: AI DOMICILIARI, SORPRESO A PASSEGGIARE PER LE VIE DEL PAESE

06 settembre 2019 12:00
I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Gravina di Catania hanno arrestato nella flagranza del reato di evasione il 64enne Gaetano MIRABELLA del posto.

L’arrestato infatti, nonostante fosse ristretto agli arresti domiciliari nel comune di Gravina di Catania, si era reso irreperibile dal luogo di detenzione sin dallo scorso 11 agosto.

La prolungata sottrazione alla misura detentiva ha così determinato un’intensa attività investigativa dei Carabinieri che, dopo prolungati servizi di osservazione, sono abilmente riusciti a rintracciare l’uomo e ad ammanettarlo mentre, tranquillamente, passeggiava per le vie di Belpasso sicuro di continuare a farla franca.

L’uomo è stato tradotto nel carcere di Catania Piazza Lanza.

