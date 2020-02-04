BELPASSO, ARRESTATO PER VIOLAZIONI ALLA SORVEGLIANZA SPECIALE
A cura di Redazione
04 febbraio 2020 11:51
Carabinieri della Stazione di Belpasso, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Catania, hanno arrestato il 40enne Salvatore SAMBATARO, del posto.
L’uomo, in particolare, dovrà espiare agli arresti domiciliari la pena di mesi 8 di reclusione per aver violato, in Belpasso nel febbraio del 2014, le prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno, della quale egli era già gravato.