BELPASSO: ATTO INTIMIDATORIO O VANDALICO? TAGLIATI I CAVI ELETTRICI DEL DEL CAMPO SAN GAETANO

“Cercheremo di capire insieme alle forze dell’ordine se è stata una bravata o un atto intimidatorio".

Così Daniele Motta, sindaco di Belpasso, che attraverso la sua pagina social, denuncia " Stanotte dei simpaticoni hanno tranciato tutti i cavi elettrici del campo San Gaetano. Si sta provvedendo a sporgere denuncia. Ogni giorno è una lotta contro l’inciviltà, la maleducazione e la delinquenza"

Un gesto di delinquenza pura come confermano queste fotografie. Un gesto che non necessita di ulteriori commenti.

