BELPASSO: AUTO CONTRO MURO
A cura di Redazione
10 agosto 2019 13:39
Incidente questa mattina, a Belpasso in via XIII traversa.
Per cause ancora non note, un autovettura una lancia y, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il muro
Non sarebbero coinvolti altre autovetture.
Illeso, senza gravi conseguenze per il conducente dell'autovettura, miracolosamente al momento dell'impatto non è stata coinvolta nessun altro mezzo e persone.
Gravi danni per il mezzo.
Sul posto i Carabinieri della locale stazione.