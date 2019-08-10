95047

BELPASSO: AUTO CONTRO MURO

Incidente questa mattina, a Belpasso in via XIII traversa.Per cause ancora non note, un autovettura una lancia y, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il muroNon sarebbero coinvolti altr...

A cura di Redazione Redazione
10 agosto 2019 13:39
BELPASSO: AUTO CONTRO MURO -
Belpasso
Dintorni
Condividi

Incidente questa mattina, a Belpasso in via XIII traversa.

Per cause ancora non note, un autovettura una lancia y, ha perso il controllo andando a schiantarsi contro il muro

Non sarebbero coinvolti altre autovetture.

Illeso, senza  gravi conseguenze per il conducente dell'autovettura, miracolosamente al momento dell'impatto non è stata coinvolta nessun altro mezzo e persone.

Gravi danni per il mezzo.

Sul posto i Carabinieri della locale stazione.

Continua a leggere su www.95047.it

Segui 95047