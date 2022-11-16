95047

BELPASSO, AUTO CONTRO MURO, UN FERITO

16 novembre 2022 21:49
Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nella serata di oggi, 16 Novembre 2022 sulla sp120 la strada che collega Belpasso con Nicolosi

Il conducente di una Land Rover  per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto è andato a sbattere violentemente conto il muro che costeggia la strada.

Serie le ferite riportate dell'uomo alla guida del mezzo, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure ed i dovuti accertamenti del caso.

Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.

