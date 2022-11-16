BELPASSO, AUTO CONTRO MURO, UN FERITO
Una persona è rimasta ferita in un incidente stradale verificatosi nella serata di oggi, 16 Novembre 2022 sulla sp120 la strada che collega Belpasso con Nicolosi
Il conducente di una Land Rover per cause in via d'accertamento da parte della Polizia Municipale che è intervenuta sul posto è andato a sbattere violentemente conto il muro che costeggia la strada.
Serie le ferite riportate dell'uomo alla guida del mezzo, che è stato immediatamente soccorso e trasferito all'ospedale per le cure ed i dovuti accertamenti del caso.
Non sarebbero coinvolti altri mezzi.
La strada è rimasta bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto stradale.