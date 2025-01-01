BELPASSO. AUTO CONTRO PALO, ILLESA LA CONDUCENTE

Belpasso – Il primo incidente stradale del 2025 nel comprensorio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Belpasso lungo viale Regina della Pace, non lontano dal Santuario Madonna Della RocciaUna For...

Belpasso – Il primo incidente stradale del 2025 nel comprensorio si è verificato nel pomeriggio di oggi a Belpasso lungo viale Regina della Pace, non lontano dal Santuario Madonna Della Roccia

Una Ford Fiesta, condotta da una donna, ha perso il controllo mentre percorreva il tratto stradale, finendo sul marciapiede e andando a collidere violentemente contro un palo della pubblica illuminazione, piegandolo su se stesso.

L’impatto è stato notevole, con danni significativi alla parte anteriore dell’automobile.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti le autorità per effettuare i rilievi del caso e gestire il traffico lungo la strada, che ha subito rallentamenti a causa dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, la conducente sarebbe rimasta illesa, senza riportare ferite gravi.

Le autorità stanno indagando sulle cause che hanno portato la donna a perdere il controllo del mezzo.

L’incidente richiama l’attenzione sull’importanza di prestare la massima prudenza lungo le strade urbane per garantire la sicurezza di tutti.