BELPASSO: AUTO CONTRO UN MURO, SULLA PROVINCIALE 56II, FERITO CONDUCENTE

Un grave incidente si è verificato questa sera lungo la Strada Provinciale 56ii, in contrada Acqua Rossa, nel territorio di Belpasso.

Secondo le prime ricostruzioni, il conducente di un’Audi Q3 avrebbe perso il controllo del veicolo, che è finito violentemente contro un muro prima di fermarsi al centro della carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Carabinieri di Motta Sant'Anastasia, che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e le cause della perdita di controllo.

Presenti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò, che hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e l’area circostante, per scongiurare ulteriori pericoli per gli altri automobilisti.

Per soccorrere il conducente, immediatamente sono giunte sul posto due ambulanze del 118.

Il personale medico ha prestato le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente prima di trasferire il ferito all'ospedale San Marco per ulteriori accertamenti. Al momento, non sono ancora noti dettagli sulla gravità delle ferite riportate.

L’accaduto resta sotto indagine delle autorità competenti, che stanno raccogliendo tutti i rilievi necessari per ricostruire con precisione le dinamiche dell’incidente.