BELPASSO: AUTO IN FIAMME SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO

Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 22.00, a Belpasso in via Eduardo De Filippo.Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendioSul posto i Vigili del Fuoco del distaccam...

05 agosto 2019 23:21
Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 22.00, a Belpasso in via Eduardo De Filippo.

Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendio

Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. ed i Carabinieri, sul posto pure un ambulanza del 118.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

