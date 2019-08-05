BELPASSO: AUTO IN FIAMME SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO
A cura di Redazione
05 agosto 2019 23:21
Auto in fiamme questa sera, intorno le ore 22.00, a Belpasso in via Eduardo De Filippo.
Oscure al momento, le cause che hanno portato all'innesco dell’incendio
Sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò. ed i Carabinieri, sul posto pure un ambulanza del 118.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO