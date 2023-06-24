BELPASSO. AUTO PRENDE A FUOCO MENTRE È IN MARCIA, ATTIMI DI PAURA MA NESSUN FERITO

Momenti di paura questa mattina 24 giugno 2023, in via Regina Elena a Belpasso, non lontano dalla Chiesa di S. maria della guardia nel quartiere di Borrello, dove un’auto, una Ford Kuga, ha preso impr...

Momenti di paura questa mattina 24 giugno 2023, in via Regina Elena a Belpasso, non lontano dalla Chiesa di S. maria della guardia nel quartiere di Borrello, dove un’auto, una Ford Kuga, ha preso improvvisamente fuoco mentre era un marcia.

Fortunatamente il conducente, accortosi del pericolo, insieme ad un minore che era all'interno del mezzo sono riusciti ad uscire dalla vettura prima che fosse completamente avvolta dalle fiamme.

Immediata la chiamata al 112, con i vigili del fuoco intervenuti poco dopo, ma ormai troppo tardi per salvare l’auto.

Le fiamme, infatti, hanno completamente distrutto l’auto lasciando solo le parti in metallo.

Per fortuna tanta paura ma nessun ferito.

Sul posto la Polizia Municipale per le operazioni di rito e per la gestione del traffico che ha subito rallentamenti in quando la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.

Sul posto la Polizia Municipale per le operazioni di rito e per la gestione del traffico che ha subito rallentamenti in quando la strada è stata chiusa per consentire le operazioni di soccorso in totale sicurezza.