BELPASSO: AUTO SBATTE CONTRO IL MURO E FINISCE CONTRO LA ROTONDA, FERITO IL CONDUCENTE
Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro per poi terminare la sua corsa sulla rotonda.
Il sinistro si è verificato oggi, 27 Dicembre 2021, intorno alle ore 12.00 in territorio di Belpasso, precisamente lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi.
Un uomo a bordo di una Lancia Y per cause non note è andato a sbattere in modo autonomo contro il muro per poi terminare la sua corsa sopra la rotonda, fortunatamente nessun altro veicolo transita al momento dell'impatto.
Ferito il conducente che è stato soccorso e trasportato all'ospedale alle cure del caso., apparentemente in buone condizioni, nonostante il forte impatto.