BELPASSO: AUTO SBATTE CONTRO IL MURO E FINISCE CONTRO LA ROTONDA, FERITO IL CONDUCENTE

Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro per poi terminare la sua corsa sulla rotonda.Il sinistro si è verificato oggi, 27 Dicembre 2021, intorno alle ore 12.00 in territorio di Belpasso,...

27 dicembre 2021 16:06
Cronaca
Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro per poi terminare la sua corsa sulla rotonda.

Il sinistro si è verificato oggi, 27 Dicembre 2021, intorno alle ore 12.00 in territorio di Belpasso, precisamente lungo la strada provinciale 160 Ragalna-Nicolosi.

Un uomo a bordo di una  Lancia Y per cause non note è andato a sbattere in modo autonomo contro il muro per poi terminare la sua corsa sopra la rotonda, fortunatamente nessun altro veicolo transita al momento dell'impatto.

Ferito il conducente che è stato soccorso  e trasportato all'ospedale  alle cure del caso., apparentemente in buone condizioni, nonostante il forte impatto.

 

