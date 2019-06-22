BELPASSO: AUTO SI RIBALTA NEI PRESSI DELLA STAZIONE MOTTA

Incidente autonomo, questa mattina intorno alle ore 7 sulla SP 192 nei pressi del consorzio agrario in territorio di Belpasso.Una Mercedes Classe A guidata da una signora, per cause in via d’accertame...

Incidente autonomo, questa mattina intorno alle ore 7 sulla SP 192 nei pressi del consorzio agrario in territorio di Belpasso.

Una Mercedes Classe A guidata da una signora, per cause in via d’accertamento da parte dei Carabinieri di Paternò presente sul posto, ha perso il controllo finendo fuori strada e dopo aver abbattuto un muretto di delimitazione della carreggiata, ha terminato la sua corsa nella campagna, ribaltandosi.

Miracolosamente, nessuna gravissima conseguenza per le persone