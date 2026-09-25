🔴 BELPASSO, AUTO SI RIBALTA SULLA SP 56/I: PAURA SULLA BELPASSO-CAMPOROTONDO

Incidente questa mattina intorno alle 7:39 sulla SP 56/I. L’auto si è ribaltata sulla carreggiata: secondo le prime informazioni, nessuna grave conseguenza.

Questa mattina, giovedì 25 settembre, intorno alle ore 7:30, si è verificato un incidente lungo la SP 56/I, la strada provinciale che collega Belpasso a Camporotondo Etneo.

Per cause ancora da chiarire, un’autovettura si è ribaltata finendo su un fianco sulla carreggiata. Secondo le prime informazioni, l’incidente non avrebbe avuto gravi conseguenze per le persone coinvolte.

L’episodio si è verificato in piena ora di punta e la presenza del mezzo sulla strada ha inevitabilmente inciso sulla circolazione. Il traffico ha subito rallentamenti, con diversi automobilisti costretti a procedere lentamente nel tratto interessato e qualche disagio per chi, proprio in quella fascia oraria, si stava spostando verso i centri vicini per lavoro o scuola.

La situazione ha causato maggiori difficoltà soprattutto nelle fasi immediatamente successive all’incidente, quando il flusso dei veicoli era particolarmente intenso.

Con il passare del tempo la circolazione è poi tornata progressivamente verso la normalità.

Restano da chiarire con precisione la dinamica e le cause del ribaltamento.