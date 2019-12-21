95047

BELPASSO: AUTO SUL MARCIAPIEDI ABBATTE UN PALO DELLA SEGNALETICA

21 dicembre 2019 20:13
News
Incidente autonomo questo pomeriggio, intorno alle 16.30, a Belpasso nella XII traversa

Un uomo alla guida di una Fiat Punto, per cause in via d'accertamento ha perso il controllo del mezzo, è finito con la macchina sul marciapiedi abbattendo un palo della segnaletica stradale.

Danneggiata anche la macchina.

Illeso il conducente

Sul posto la Polizia Munipale di Belpasso per gli accertamenti del caso.

