BELPASSO: AUTO SUL MARCIAPIEDI ABBATTE UN PALO DELLA SEGNALETICA
A cura di Redazione
21 dicembre 2019 20:13
Incidente autonomo questo pomeriggio, intorno alle 16.30, a Belpasso nella XII traversa
Un uomo alla guida di una Fiat Punto, per cause in via d'accertamento ha perso il controllo del mezzo, è finito con la macchina sul marciapiedi abbattendo un palo della segnaletica stradale.
Danneggiata anche la macchina.
Illeso il conducente
Sul posto la Polizia Munipale di Belpasso per gli accertamenti del caso.