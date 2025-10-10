Belpasso, auto urta la sponda di un camion: parabrezza e finestrini distrutti, paura ma conducente illeso

BELPASSO – Paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 in piazza Dante, nel cuore del centro cittadino di Belpasso.Secondo una p...

BELPASSO – Paura nella tarda mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, per un incidente stradale avvenuto poco dopo le 12.30 in piazza Dante, nel cuore del centro cittadino di Belpasso.

Secondo una prima ricostruzione, un uomo alla guida della propria vettura è andato a collidere lateralmente contro la sponda di un camion che, in quel momento, stava effettuando operazioni di scarico. L’urto è stato particolarmente violento e ha provocato la rottura del parabrezza e dei finestrini lato conducente, generando grande spavento tra i presenti.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Belpasso per mettere in sicurezza l’area e avviare i rilievi finalizzati a ricostruire con precisione la dinamica del sinistro.

Fortunatamente, nonostante la violenza dell’impatto, l’uomo non avrebbe riportato ferite gravi. È stato comunque assistito a scopo precauzionale.

L’incidente ha causato rallentamenti e momentanei disagi alla circolazione nella zona, una delle principali arterie del centro di Belpasso. Le operazioni di rimozione del mezzo e di messa in sicurezza della piazza sono durate oltre mezz’ora, con la viabilità ripristinata gradualmente.

Gli accertamenti delle autorità serviranno a chiarire se la collisione sia stata provocata da una manovra errata o da un malore improvviso del conducente.