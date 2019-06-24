BELPASSO: AUTOARTICOLATO SI RIBALTA ALLA ROTONDA
FLASH
Un incidente si è verificato poco dopo le ore 7 in Via Valcorrente.
Per cause ancora da verificare, un lungo autoarticolato si è rovesciato su un fianco all'altezza della rotonda della zona industriale di Belpasso.
Miracolosamente illeso il conducente, inizialmente era stata anche allertata la centrale del 118, per un'ambulanza prontamente intervenuta ma l'autista del mezzo per un autentico miracolo, non aveva fortunatamente bisogno di cure.
Sul posto i Vigili del Fuoco di Paternò, i Carabinieri di Paternò ed un ambulanza in via precauzionale.
In aggiornamento