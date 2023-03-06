BELPASSO. AUTOBUS CON 50 TURISTI BLOCCATO SULL’ETNA: SALVATI DAL SOCCORSO ALPINO

Nello specifico, il Comando di Polizia Locale di Nicolosi contattava la Sala Operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania riferendo che un pullman di anziani turisti, di nazio...

Nello specifico, il Comando di Polizia Locale di Nicolosi contattava la Sala Operativa del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania riferendo che un pullman di anziani turisti, di nazionalità polacca, era rimasto bloccato sulla S.P. 92 nei pressi di monte Giacca, sopra Piano Bottara, nel comune di Belpasso (CT) a 1500 mt di altitudine.

Una pattuglia del S.A.G.F. di Nicolosi, allertata dagli uomini del «servizio 117», si recava immediatamente nella località segnalata constatando che, nonostante il mezzo fosse provvisto di catene per la neve, lo stesso tendeva a scivolare sull’asfalto.

Le Fiamme Gialle intervenute sul posto organizzavano la messa di sicurezza dei turisti malcapitati e, facendo la spola tra l’autobus e l’area di accoglienza, trasportavano prima le persone più anziane e con problemi di deambulazione presso Piano Bottara, ritenuta zona di sicurezza e con strutture in grado di dare assistenza ai viaggiatori, poi scortavano gli ospiti che si erano nel frattempo autonomamente incamminati lungo la discesa sulla neve per alleggerire il pullman.

Migliorate le condizioni atmosferiche e della strada, i finanzieri, dopo aver verificato che tutti i turisti fossero risaliti a bordo del bus e ripartiti in sicurezza verso Catania, risalivano in zona Rifugio Sapienza dove prestavano soccorso ad una famiglia rimasta impantanata nella neve con il proprio furgone.

La Guardia di Finanza è sempre in prima linea, vicino a chi ha bisogno, per fornire il proprio aiuto nelle operazioni di soccorso e nelle situazioni critiche nelle quali è chiamata ad intervenire, anche grazie al supporto tecnico del personale del S.A.G.F.