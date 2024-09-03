BELPASSO. AUTOCISTERNA SI RIBALTA SULLA STATALE 192, FERITO IL CONDUCENTE

Questo pomeriggio, 3 settembre, un grave incidente stradale autonomo ha coinvolto un mezzo pesante sulla Strada Statale 192 della Valle del Dittaino, in corrispondenza del chilometro 69,900.nel terri...

Questo pomeriggio, 3 settembre, un grave incidente stradale autonomo ha coinvolto un mezzo pesante sulla Strada Statale 192 della Valle del Dittaino, in corrispondenza del chilometro 69,900.nel territorio di Belpasso.

Il camion, adibito al trasporto di carburante, è uscito di strada e si è ribaltato dopo che il conducente ha perso il controllo del veicolo. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare.

Immediato l'intervento dei soccorritori: il personale del 118 è giunto sul posto con un’ambulanza solo tanta paura per il conducente che è rimasto ferito lievemente.

Per garantire la messa in sicurezza del mezzo pesante e per prevenire eventuali rischi legati al carburante, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò e del Comando Provinciale di Catania. Presenti anche i membri del Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico (NBCR) dei pompieri, che hanno monitorato la situazione per eventuali perdite di carburante.

Il traffico sulla SS 192 è rimasto bloccato per un paio di ore a causa del camion che ha invaso l’intera carreggiata. Le autorità locali sono intervenute per i rilievi e per gestire la viabilità