BELPASSO: AVVIATA LA PULIZIA DELLE CADITOIE PER LA PREVENZIONE DEGLI ALLAGAMENTI

Con l'arrivo imminente della stagione autunnale e delle piogge, spesso caratterizzate da improvvisi e violenti rovesci, il Comune di Belpasso ha avviato un'importante operazione di pulizia delle caditoie. L'obiettivo è prevenire allagamenti e disagi derivanti dalle precipitazioni, liberando le caditoie dalla cenere vulcanica accumulata durante l'estate e dai rifiuti che possono ostruire il sistema di drenaggio.

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, ha sottolineato la necessità di intervenire con urgenza: “Si tratta di un lavoro lungo, ma necessario per ridurre i disagi legati alle piogge. Procediamo con l'eliminazione della cenere vulcanica e dei rifiuti accumulati".

Oltre agli interventi comunali, il sindaco ha ricordato l'importanza di un comportamento responsabile da parte dei cittadini. Evitare l'abbandono di rifiuti, anche di piccole dimensioni, e fare un uso corretto della raccolta differenziata sono azioni fondamentali per garantire il corretto funzionamento del sistema di drenaggio, evitando che il vento disperda rifiuti sulle strade.

In parallelo, il Comune ha già avviato indagini geognostiche per la realizzazione di tre impianti di raccolta delle acque meteoriche. Questi progetti, finanziati grazie a tre distinti contributi, permetteranno di regolare il deflusso delle acque piovane nelle aree Nord, Centro e Sud del territorio comunale.

“L’obiettivo finale è ridurre il flusso d’acqua lungo le strade e raccogliere parte dell’acqua piovana grazie al sistema dei serbatoi Aquabox, che consentirà di riutilizzare l’acqua accumulata secondo le necessità”, ha concluso Caputo.