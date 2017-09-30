BELPASSO: BECCATO CON 55 GRAMMI DI DROGA, ARRESTATO UN SEDICENNE

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza un 16enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari da alcuni giorni tenevano sotto co...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato nella flagranza un 16enne, del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari da alcuni giorni tenevano sotto controllo in giovane, notando nella sua abitazione uno strano movimento di persone negli orari più inconsueti delle giornata. Venerdì mattina, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione domiciliare nell’appartamento dove abita il minore rinvenendo e sequestrando una busta di plastica contenente 55 grammi di marijuana, 2 bustine contenenti complessivamente altri 5 grammi dello steso stupefacente e vario materiale per confezionamento, abilmente occultati nell’armadio della sua camera.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato accompagnato nel Centro Accoglienza per minorenni di Catania in via Franchetti, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria Minorile.