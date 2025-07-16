BELPASSO, BRUCIA STERPAGLIE IN CONTRADA AGNELLERIA E PROVOCA UN INCENDIO: AGRICOLTORE DENUNCIATO PER 10 ETTARI IN FUMO

Il rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del fuoco e delle attrezzature agricole in ambito rurale rappresenta un principio fondamentale per garantire la sicurezza ambientale e prevenire eventi...

Il rispetto delle norme che regolano l’utilizzo del fuoco e delle attrezzature agricole in ambito rurale rappresenta un principio fondamentale per garantire la sicurezza ambientale e prevenire eventi dannosi per il territorio e per la collettività, ma a quanto pare non era sufficientemente informato il 37enne di Aci Castello che, nel pomeriggio, ha provocato un incendio a Belpasso.

L’uomo, infatti, stava eseguendo lavori di manutenzione presso un fondo agricolo in contrada Agnelleria, nel territorio di Belpasso e, nonostante il vento sostenuto, ha pensato di dare fuoco alle sterpaglie. Questo gesto sconsiderato ha, però, innestato un incendio che si è rapidamente esteso, coinvolgendo anche i terreni adiacenti.

Immediato l’intervento dei militari della Sezione Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Paternò, inviati sul posto dalla Centrale Operativa a seguito della segnalazione al 112 di altri proprietari dei fondi limitrofi. I militari dell’Arma hanno messo in sicurezza l’area, assicurandosi che nessuno fosse in pericolo e allertando i residenti delle abitazioni rurali poco distanti.

Sul posto, i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania e del Distaccamento di Maletto, coadiuvati dal Corpo Forestale del Distaccamento di Nicolosi, hanno operato con squadre a terra e con l’ausilio di un elicottero per circoscrivere le fiamme che, nel frattempo, si era estese per più di 10 ettari, danneggiando diversi appezzamenti di terreni già coltivati.

Quando l’incendio è stato domato, i Carabinieri hanno ricostruito l’accaduto, appurando la dinamica degli eventi quindi, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, hanno denunciato in stato di libertà l’incauto coltivatore, per il reato di incendio colposo, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva.

Nei mesi estivi, infatti, è vietato accendere fuochi in prossimità di aree boschive, terreni coltivati o incolti, perché un’azione apparentemente innocua, come bruciare sterpaglie all’aperto, può trasformarsi in un serio pericolo. La prevenzione degli incendi è una responsabilità di tutti e un gesto negligente può distruggere in pochi minuti ciò che la natura ha impiegato decenni a costruire.