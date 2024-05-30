BELPASSO. CAVI ELETTRICI CADUTI PERICOLOSAMENTE A TERRA

Un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze gravi si è verificato nella giornata di oggi, una nostra affezionata lettrice ha segnalato la caduta di cavi in via Antoniotto Usodimare, in contrada...

L’incidente è avvenuto lungo una strada che costeggia la superstrada 121, una delle arterie principali della zona.

Secondo quanto riportato, i cavi sono caduti al centro della carreggiata, creando una situazione di pericolo potenziale per gli automobilisti e i residenti. Tuttavia, fortunatamente, al momento della caduta dei cavi, nessun veicolo transitava nella zona e non si sono registrati feriti.

Al momento non sono ancora chiare le cause che hanno portato alla caduta dei cavi.

La situazione presenta dei rischi evidenti, poiché i cavi dell’energia elettrica si trovano ancora al centro della carreggiata. Questo non solo rappresenta un pericolo per il traffico veicolare, ma potrebbe anche comportare rischi di natura elettrica per chi si avvicina incautamente ai cavi.

Per questo motivo, si invita alla massima prudenza tutti coloro che si trovano a transitare nella zona.