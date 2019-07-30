BELPASSO: COLTIVAVA MARIJUANA NEL GIARDINO DI CASA, ARRESTATO
30 luglio 2019 13:26
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno tratto in arresto il pregiudicato 37enne del posto per coltivazione illecita di
I militari nel corso di un’attività investigativa finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno scoperto una piantagione di canapa indiana composta da n. 56 piante dell’altezza media di metri 2 in un terreno di proprietà del reo.
Dopo le formalità di rito l’uomo è stato tradotto presso il proprio domicilio come disposto dall’A.G..