BELPASSO: CONDANNATO PER ESTORSIONE E RAPINA, ARRESTATO DAI CARABINIERI

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato SANTONOCITO Orazio, 64enne di San Pietro Clarenza, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa del clan Santapaola, già sottoposto alla...

I Carabinieri della Stazione di Camporotondo Etneo hanno arrestato SANTONOCITO Orazio, 64enne di San Pietro Clarenza, ritenuto vicino alla consorteria mafiosa del clan Santapaola, già sottoposto alla misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale con obbligo di Soggiorno nel comune di residenza, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania.

L’uomo dovrà scontare la pena residua di 4 anni e 6 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole di estorsione in concorso e rapina, reati commessi nel 1992 a Belpasso.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato nel carcere di Catania Bicocca, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.