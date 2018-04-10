BELPASSO: Controllo straordinario del territorio, 6 le persone denunciate - I DETTAGLI
I Carabinieri della Stazione di Belpasso, nel corso dell’intera mattinata di ieri hanno svolto un servizio coordinato nell’ambito del territorio di competenza, ottenendo i seguenti risultati:
Denunciata una tunisina di 40 anni, residente a Paternò, quale responsabile di tentato furto di capi di abbigliamento, del valore complessivo di euro 70,00, ai danni dell’esercizio commerciale “Bershka Italia s.r.l”, ubicato all’interno del centro commerciale “Etnapolis”;
Denunciate quattro minorenni di Adrano, quali responsabili di tentato furto di abbigliamento e profumi, del valore complessivo di euro 55,00, ai danni degli esercizi commerciali “Candida” e “HM”, ubicati all’interno del centro commerciale “Etnapolis”.
Denunciato un 27enne di Belpasso, già sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno, per essere stato sorpreso più volte alla guida di autoveicolo con patente revocata da decreto prefettizio.
Segnalato alla Prefettura di Catania un giovane di Belpasso perché trovati in possesso di due grammi 2 di marijuana.
Nel medesimo contesto operativo sono stati identificati 35 individui e controllati 20 veicoli.