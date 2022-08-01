BELPASSO (CT). DUE DENUNCE PER TERRENO ADIBITO A DISCARICA ABUSIVA DI PNEUMATICI

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un 62enne di Mascalucia perché gravemente indiziato di gestione di rifiuti non autorizzata e mancanza di autorizzazione agli scarichi.Nei gior...

I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno denunciato un 62enne di Mascalucia perché gravemente indiziato di gestione di rifiuti non autorizzata e mancanza di autorizzazione agli scarichi.

Nei giorni scorsi, i militari, all’esito di una mirata attività info investigativa, sono intervenuti all’interno di un terreno (di proprietà di una 45enne di Taormina, nella circostanza deferita per favoreggiamento reale) ubicato in Belpasso viale della Regina della Pace, scoprendo che il 62enne, titolare di un’officina per la riparazione e sostituzione di pneumatici per autoveicoli, aveva avviato un’attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di pneumatici fuori uso con relativi cerchi.

L’uomo aveva di fatto adibito l’intera area ad una discarica a cielo aperto con lo stoccaggio di circa 3.600 chilogrammi tra pneumatici fuori uso e commercializzabili, senza aver provveduto a predisporre gli scarichi per le acque reflue, così lasciando penetrare nel terreno eventuali liquidi rilasciati dagli pneumatici esposti alle intemperie. Il sequestro dell’area è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.