BELPASSO DAI DOMICILIARI IN CARCERE PER DROGA
Carabinieri della Stazione di Belpasso (CT) hanno arrestato CHINNICI Francesco, 34enne, catanese, domiciliato a Belpasso, già ai domiciliari, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.
L’uomo dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 8 mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole e condannato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti, reato commesso il 2 febbraio 2016 a Catania.
L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.