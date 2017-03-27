95047

BELPASSO DAI DOMICILIARI IN CARCERE PER DROGA

27 marzo 2017 11:33
BELPASSO DAI DOMICILIARI IN CARCERE PER DROGA -
Carabinieri  della Stazione di Belpasso (CT) hanno arrestato CHINNICI Francesco, 34enne, catanese, domiciliato a Belpasso, già ai  domiciliari, dando esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Catania.

L’uomo dovrà espiare la pena residua di 6 anni e 8  mesi di reclusione poiché riconosciuto colpevole e condannato per detenzione ai fini di sostanze stupefacenti, reato commesso il 2 febbraio 2016 a Catania.

L’arrestato è stato associato nel carcere di Piazza Lanza, come  disposto dall’Autorità Giudiziaria.

 

