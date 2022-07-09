BELPASSO. DOMENICA 10 LUGLIO PARTITA DI CALCIO, PRO VISITE SENOLOGICHE, “DIFENDITI ATTACCANDO” FRA MEDICI, NOTAI E COMMERCIANTI

“Difenditi attaccando” è il titolo di un triangolare di calcio che si disputerà domenica prossima 10 luglio, con inizio alle 18, sul terreno dello stadio comunale di Belpasso “Nuccio Marino” e che ved...

“Difenditi attaccando” è il titolo di un triangolare di calcio che si disputerà domenica prossima 10 luglio, con inizio alle 18, sul terreno dello stadio comunale di Belpasso “Nuccio Marino” e che vedrà fronteggiarsi, in una partita di beneficenza, le squadre di Commercianti, Medici e Notai. A lanciare l’iniziativa è stato un gruppo di commercianti di Belpasso che da sempre sostiene la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) di Catania e la delegazione belpassese; l’idea è stata sposata, oltre che dall’associazione, dall’Ordine dei Medici della Provincia di Catania, dai Notai Calcio Catania e dal Comune di Belpasso, che ha concesso il Patrocinio. L’incontro è a ingresso libero, ma chiunque potrà contribuire con una donazione ad una raccolta di fondi per garantire visite senologiche alle donne belpassesi di età compresa fra i 30 ed i 40 anni. Presenta l’evento Federica Zammataro; aprirà il tenore Giovanni Abbadessa.