BELPASSO, DOMENICA LA 9° EDIZIONE DE “A SCACCIATA PER SCACCIARE IL CANCRO” DELLA LILT

Si terrà domenica prossima, 7 novembre, a Belpasso, presso il Giardino “Martoglio”, la nona edizione de “A Scacciata per scacciare il cancro”, promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Associazione Provinciale Catania e delegazione di Belpasso, patrocinata dall’Assemblea Regionale Siciliana, dal Comune di Belpasso e dalla Pro Loco, che ha come obiettivo la raccolta di fondi in sostegno delle attività della Lilt. L’evento, inizialmente previsto per domenica 31 ottobre, è slittato a causa dell’ondata di maltempo che ha investito la Sicilia Orientale a fine ottobre.

Domenica, dalle 10 in poi, si potrà visitare il “Mercatino di hobbistica”, allestito attorno al Giardino “Martoglio” e approfondire la pratica del “Nordic Walking” (camminata nordica). In serata, a partire dalle 20, con un piccolo contributo si potrà degustare la scacciata siciliana e una scodella di zuppa di ceci.

L’evento, condotto da Anna Giarratana, come sempre vedrà alternarsi momenti di spettacolo e interventi su salute e prevenzione. Interverranno l’attore comico Carmelo Caccamo ed “Epoca Band” e sarà presente il pittore Nunzio Papotto. Il Presidente della Lilt di Catania, dott.ssa Aurora Scalisi, parlerà dell’attività dell’associazione, impegnata a novembre nella campagna nazionale “Percorso Azzurro” per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori maschili.