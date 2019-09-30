BELPASSO, DROGA NASCOSTA NELLA CUCCIA DEL PITBULL PER PROTEGGERLA DAGLI “INTRUSI”: ARRESTATI 2 GIOVANI

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato i belpassesi Salvatore Rapisarda di anni 23 e Giovanni Russo di anni 28, poiché entrambi ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo...

I Carabinieri della Tenenza di Mascalucia hanno arrestato i belpassesi Salvatore Rapisarda di anni 23 e Giovanni Russo di anni 28, poiché entrambi ritenuti responsabili di detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Per giorni li hanno osservati e pedinati fino a giungere davanti la loro residenza in via Del Cormorano a Belpasso dove, grazie soprattutto al prezioso fiuto del pastore tedesco Jecky del Nucleo Cinofili di Nicolosi, dopo avervi fatto irruzione, hanno scovato una busta di plastica contenente circa 350 grammi di marijuana, nascosta all’interno della cuccia di un cane di razza pitbull che la proteggeva dagli “intrusi”.

La droga è stata sequestrata, mentre gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.