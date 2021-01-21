BELPASSO- DUE MORTI IN CITTÀ A CAUSA DEL COVID NELLE ULTIME ORE. IL SINDACO MOTTA «GIORNATA NERISSIMA PER IL NOSTRO COMUNE»

Si aggrava il bilancio a Belpasso .Secondo i dati forniti ieri dall'amministrazione comunale, dal 3 agosto sono 794 i casi in totale, 137 positivi attivi, 638 i guariti, 19 i deceduti. Tra i casi atti...

Si aggrava il bilancio a Belpasso .Secondo i dati forniti ieri dall'amministrazione comunale, dal 3 agosto sono 794 i casi in totale, 137 positivi attivi, 638 i guariti, 19 i deceduti. Tra i casi attivi gli ospedalizzati scendono a 11.

"Giornata nera, nerissima per il nostro Comune. Sono costretto a darvi un altro triste annuncio è il post pubblicato pochi minuti fa dal sindaco Daniele Motta.

Purtroppo solo nella giornata di oggi ci sono stati due decessi a causa del Covid-19 in città, la morte di Salvina Consoli, insegnante in pensione, 64 anni, moglie di Sebastiano Sinito', ex assessore del comune di Belpasso, e del 68 anni Giovanni Sambataro, per il quale poche settimane fa proprio il Sindaco avevo fatto un appello per donare il plasma.

Condoglianze sentite a tutti i suoi cari, da parte mia e di tutta l'Amministrazione Comunale conclude il Sindaco nel suo post.