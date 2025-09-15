Belpasso e Ragalna in lutto: oggi i funerali delle vittime dell’incidente di sabato

Saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Stefano Spitaleri, 16 anni, di Belpasso, e di Antonino Borzì, 80 anni, di Ragalna, le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato 13 set...

Saranno celebrati oggi pomeriggio i funerali di Stefano Spitaleri, 16 anni, di Belpasso, e di Antonino Borzì, 80 anni, di Ragalna, le due vittime del tragico incidente stradale avvenuto sabato 13 settembre in via Calatafimi a Belpasso.

Le esequie del giovane si terranno alle ore 17 nella Chiesa Madre di Belpasso, mentre quelle dell’anziano automobilista saranno celebrate alle ore 16 nella Chiesa Santa Barbara di Ragalna.

Il dolore ha subito unito le comunità di Belpasso e Ragalna. «Sono profondamente addolorato e sconvolto per la tragica notizia che ha colpito la nostra comunità – ha scritto il sindaco di Belpasso Carlo Caputo – In questo momento di immensa sofferenza, a nome mio e dell’intera città, esprimo le più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime. Tutta la comunità si stringe intorno a loro in questo momento così difficile. Non ci sono parole per descrivere la tristezza che proviamo».

Cordoglio anche dal Comune di Ragalna con una nota ufficiale firmata da Sindaco, Giunta e Consiglio comunale:

«Esprimiamo profondo dolore per la tragica scomparsa di Stefano Spitaleri, appena 16enne, e del nostro concittadino Nino Borzì. In questo momento di grande dolore ci stringiamo alle famiglie colpite da una perdita così improvvisa e inaccettabile, condividendone la sofferenza. La nostra comunità è scossa e unita nel ricordo delle vittime».

Lo schianto si è verificato intorno a mezzogiorno all’altezza di un dosso naturale. Lo scontro frontale ha coinvolto la Fiat Panda guidata da Antonino Borzì e lo scooter su cui viaggiava Stefano Spitaleri. Per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. L’anziano è deceduto poco dopo, mentre i soccorritori tentavano disperatamente di stabilizzarlo sul posto. Ferita, ma non in pericolo di vita, la moglie dell’uomo.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della Polizia Municipale e dei Carabinieri di Belpasso.