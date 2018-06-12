BELPASSO: ECCELLENTI RISULTATI DELL'ASD LIBELLULE AI CAMPIONATI DI GINNASTICA ARTISTICA

Si sono svolti dal 8 al 10 giugno a Ronciglione (VT) le nazionali ASC di ginnastica artistica e l' ASD LIBELLULE di Belpasso della professoressa Giusy Di Maio ha portato a casa i frutti di un duro ann...

Si sono svolti dal 8 al 10 giugno a Ronciglione (VT) le nazionali ASC di ginnastica artistica e l' ASD LIBELLULE di Belpasso della professoressa Giusy Di Maio ha portato a casa i frutti di un duro anno di lavoro.

Le allieve Giulia Giampiccolo si è classificata al 3° posto agli attrezzi per la categoria junior, la squadra formata da Roberta Floresta, Greta Zimbone, Nicolò La Mela e Giulia Giampiccolo si è classificata al 4° posto per la categoria Junio, Federica Faija si è classificata al 7° per la categoria allieve secondo livello, Sophie La Mela si è classificata al 2° posto agli attrezzi per la categoria terzo livello, la squadra formata da Martina Mocciaro, Manuela Caruso, Vittoria Carminati, Federica Faija, Marika Ponte, Simone Conti e Veronica Liotta si è classificata al 7° posto per la categoria allieve secondo livello. Nicolò La Mela nella categoria GAM si è classificato al 4° posto e la squadra formata da Samoa Randazzo, Sophie La Mela, Veronica Costa, Ginevra Campisi, Anita Nicoloso e Giulia Sangiorgi si è classificata al 2° nella categoria Allieve terzo livello.

Il tutto reso possibile dalla caparbietà della professoressa Giusy Di Maio che continua negli anni a raccogliere successi.