Belpasso, ennesimo incidente: scontro tra due auto, due feriti

Un ennesimo incidente stradale nella serata di oggi a Belpasso , lungo la Strada Provinciale 15, sul cavalcavia che sovrasta la Strada Statale 121 a distanza di circa 700 metri dal sinistro precedentemente pubblicato.

A scontrarsi, per cause ancora in fase di accertamento, sono state due autovetture.

Nell’impatto sono rimaste ferite due donne, soccorse dal personale del 118 e trasportate in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale di Paternò.

Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Paternò, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.