AGGIORNAMENTO

Un principio d'incendio ha scosso il centro commerciale Etnapolis.

La causa dell'incendio è stata un focolaio scoppiato nel cantiere di un negozio in fase di allestimento, generando una densa coltre di fumo nell'area.

Fortunatamente, le autorità hanno rapidamente domato le fiamme, portando la situazione sotto controllo.

Tuttavia, a scopo precauzionale, è stata ordinata l'evacuazione delle persone presenti all'interno della galleria commerciale. Questa misura rimarrà in vigore fino a quando non saranno ripristinate le normali condizioni di sicurezza ed esercizio.

Nonostante l'incidente, nessun ferito è stato segnalato.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per condurre gli accertamenti necessari e stabilire l'esatta dinamica dell'evento.

BELPASSO, EVACUATO PER UN INCENDIO IL CENTRO COMMERCIALE ETNAPOLIS

Pochi minuti fa, il Centro Commerciale Etnapolis situato a Belpasso è stato evacuato a causa di un incendio che si sarebbe sviluppato all'interno di un negozio della struttura.

Secondo le prime informazioni disponibili, l'incendio ha provocato la necessità di un'evacuazione d'emergenza, con i visitatori del centro commerciale allontanati dall'area interessata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i quali stanno attualmente operando all'interno e garantendo la sicurezza della zona.

Le cause esatte dell'incendio non sono ancora chiare, ma le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per determinare l'origine dell'evento.

Sul posto due ambulanze del 118 ed i Carabinieri

Nel frattempo, le persone presenti all'interno del Centro Commerciale Etnapolis sono state evacuate e messe in sicurezza all'esterno dell'edificio. Le misure di sicurezza e i protocolli d'emergenza sono stati attivati per garantire il benessere di tutti i presenti e prevenire eventuali rischi.

Al momento centro commerciale chiuso e disagi al traffico nelle vie limitrofe