BELPASSO: EVADE DAI DOMICILIARI ARRESTATA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza la 30enne Fortunata SESTA, di Belpasso, poiché ritenuta responsabile di evasione.La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomo...

A cura di Redazione Redazione
14 aprile 2017 11:23
I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza la 30enne Fortunata SESTA, di Belpasso, poiché ritenuta responsabile di evasione.

La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomobile, nel pattugliare il centro cittadino di Belpasso, hanno riconosciuto e fermato la donna mentre a piedi percorreva quella Via Siracusa, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposta.
L’arrestata, in attesa di giudizio, è stata ricollocata agli arresti domiciliari.

