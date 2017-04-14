BELPASSO: EVADE DAI DOMICILIARI ARRESTATA

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza la 30enne Fortunata SESTA, di Belpasso, poiché ritenuta responsabile di evasione.La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomo...

I Carabinieri della Compagnia di Paternò hanno arrestato nella flagranza la 30enne Fortunata SESTA, di Belpasso, poiché ritenuta responsabile di evasione.

La scorsa notte, i militari del Nucleo Radiomobile, nel pattugliare il centro cittadino di Belpasso, hanno riconosciuto e fermato la donna mentre a piedi percorreva quella Via Siracusa, in evidente violazione della misura restrittiva cui era sottoposta.

L’arrestata, in attesa di giudizio, è stata ricollocata agli arresti domiciliari.

