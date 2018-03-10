BELPASSO: Furti aggravati, 31enne condannata per cumulo pena
I Carabinieri della Stazione di Belpasso hanno arrestato SESTA Fortunata, 31enne originaria di Avola residente a Belpasso, già sottoposta alla misura cautelare degli arresti domiciliari per altra causa, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Palermo.
La donna dovrà scontare un cumulo pena di 6 anni e pagare una multa di 700 euro poiché ritenuta responsabile di alcuni furti aggravati commessi negli anni scorsi nel palermitano.
L’arrestata, espletate le formalità di rito, è stata associata nel carcere di Piazza Lanza, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.