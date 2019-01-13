BELPASSO: FURTO ALL’AZIENDA AGRICOLA, LO SFOGO IN RETE DELLA PROPRIETARIA "VERGOGNATEVI VOI, PER VOI E PER I VOSTRI FIGLI!"

Raid notturno, il furto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica all'interno dell'azienda agricola PianaStamattina la scoperta da parte della proprietaria, Francesca Piana, che ha scritto uno sfo...

Stamattina la scoperta da parte della proprietaria, Francesca Piana, che ha scritto uno sfogo-appello su Facebook:

“E poi nonostante il dolore e la rabbia per quello che la Vita ti riserva, devi anche subire torti e cattiverie dell’essere umano. Questo è quello che abbiamo trovato stamattina nella nostra azienda agricola. Spero che queste foto possano essere condivise in massa. Hanno avuto anche la capacità di smontare dei pezzi di un piccolo frantoio, che sono tracciabili. Mio padre aveva un sogno che purtroppo non ha potuto realizzare sino in fondo.

Ma voi gente di quattro soldi, avete calpestato il dolore e il ricordo di ciò che mio padre Turi Piana aveva fatto!!

Vergognatevi voi, per voi e per i vostri figli!"

