Belpasso, Giornata per il Cuore: presente anche ENOSIS APS di Paternò

BELPASSO – Una giornata dedicata alla prevenzione, alla salute, alla cultura e alla condivisione. Si è svolta ieri, domenica 27 settembre 2026, a Belpasso, l’iniziativa organizzata in occasione della Giornata Mondiale per il Cuore, con la partecipazione di associazioni, cittadini, volontari e professionisti del territorio.

Alla manifestazione hanno preso parte diverse realtà del comprensorio, tra cui anche ENOSIS APS e ANPAS di Paternò, unite dall’obiettivo di sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione e della cura della salute cardiovascolare.

La giornata ha preso il via da Piazza Stella d’Aragona con la Camminata per il Cuore. Dopo la benedizione e la partenza, i partecipanti hanno attraversato alcune delle principali vie di Belpasso, trasformando l’attività fisica in un momento di aggregazione e sensibilizzazione sui corretti stili di vita.

Al termine della camminata, al Parco Urbano “Peppino Impastato”, è stato allestito il Villaggio per il Cuore, dedicato all’informazione e alla prevenzione.

Medici, operatori sanitari, professionisti e volontari hanno messo a disposizione le proprie competenze con screening e controlli, tra cui elettrocardiogrammi, misurazione della pressione arteriosa, della glicemia e della frequenza cardiaca. Spazio anche ai consigli nutrizionali e alle informazioni sui fattori psicologici collegati al rischio cardiovascolare.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla Rianimazione Cardiopolmonare (RCP), con momenti informativi finalizzati a diffondere la conoscenza delle principali manovre salvavita e a rendere i cittadini maggiormente consapevoli su come comportarsi nelle situazioni di emergenza.

La presenza di ENOSIS APS e ANPAS di Paternò ha rappresentato inoltre un'importante testimonianza del ruolo del volontariato, dell’inclusione, della solidarietà e della partecipazione sociale.

Numerose anche le famiglie presenti, con tanti bambini coinvolti in attività ludico-didattiche e momenti di sensibilizzazione. Un modo per avvicinare anche le nuove generazioni ai temi della prevenzione e dei corretti stili di vita.

La manifestazione ha rappresentato così non soltanto un’occasione per parlare di salute, ma anche un momento di incontro tra cittadini, associazioni e realtà del territorio.

Prevenzione, cultura, inclusione e unione sono stati i valori al centro di una giornata nella quale il cuore è diventato non solo l’organo da proteggere, ma anche il simbolo di una comunità capace di incontrarsi e collaborare.