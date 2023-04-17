BELPASSO. GRAVE IL 26 ENNE COINVOLTO NELL'INCIDENTE SULLA PISTA DI MOTOCROSS

Incidente si è verificato lo scorso sabato, 15 Aprile 2023 in contrada “Mauta Ficuzza”, in territorio di Belpasso, nei pressi dal campo da baseball al confine con quello di Paternò.Per cause non note...

Per cause non note un centauro è rimasto coinvolto mentre era all'interno della pista di motocross.

Ferito in modo grave un 26enne che è caduto in terra violentemente e ha riportato un trauma vertebrale, è entrato in codice rosso ed è stato operato in Neurochirurgia per intervento specialistico.

Vista la gravità delle ferite riportate da un centauro , sul posto è intervenuto l’elisoccorso che è atterrato all'interno della pista.

L’uomo dopo aver essere stato stabilizzato da un ambulanza che ha raggiunto il luogo dell’incidente è stato trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania.