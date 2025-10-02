BELPASSO – Grave incidente stradale a Palazzolo sulla SP229/i: feriti e traffico bloccato

BELPASSO (CT) – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, lungo la strada provinciale SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell’ex ristorante “Amico Fritz”, nel terr...

BELPASSO (CT) – Momenti di paura nel tardo pomeriggio di oggi, giovedì 2 ottobre 2025, lungo la strada provinciale SP229/i, in contrada Palazzolo, nei pressi dell’ex ristorante “Amico Fritz”, nel territorio di Belpasso.

Intorno alle ore 18.20 si è verificato un violento scontro semi frontale tra due autovetture. Per cause ancora da chiarire, i due mezzi si sono impattati con forza, facendo attivare gli airbag di entrambi i veicoli.

Il bilancio è di una persona ferita, una donna, che dopo le prime cure ricevute sul posto dal personale del 118 è stata trasferita in ospedale per ulteriori accertamenti e trattamenti sanitari. Due ambulanze sono intervenute per prestare soccorso ai malcapitati.

Sul luogo dell’incidente è giunta anche la Polizia Municipale, che ha effettuato i rilievi e regolato la viabilità. La carreggiata risulta al momento bloccata in entrambi i sensi di marcia, con conseguenti disagi alla circolazione.

Le autorità competenti sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto.