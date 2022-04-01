BELPASSO GRAVE INCIDENTE SULLA SP 56,DONNA GRAVE TRASFERITA AL CANNIZZARO
Un gravissimo incidente stradale si è verificato intorno alle 12 di oggi 01 aprile 2022, in territorio di Belpasso e precisamente sulla SP 56I, la strada che collega il comune di Belpasso con Camporotondo Etneo.
Dalle primissime informazioni ricevute, una signora è stata investita da una Opel Agila mentre attraversava la strada, ma la dinamica è ancora tutta da ricostruire con i rilievi effettuati dai Carabinieri di Belpasso.
Sul posto i soccorsi, con tre ambulanze che hanno raggiunto il luogo del sinistro e che hanno prestato le prime cure mediche alla 55enne che è stata centrata dell'autovettura.
Vista la gravità delle ferite riportate, si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso che è atterrato in uno spiazzo adiacente al luogo del sinistro e trasferito immediatamente la malcapitata all’ospedale Cannizzaro di Catania in codice rosso per un politrauma.
Ferito in maniera non grave il conducente del veicolo.
Sul posto si è reso necessario pure l'intervento dei Vigili Del Fuoco di Paternò per le operazioni di soccorso e mettere in sicurezza il veicolo.
Il tratto interessato è rimasto chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso.
NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO