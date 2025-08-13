BELPASSO, IERI DUE INCIDENTI A POCHI MINUTI E METRI DI DISTANZA: QUATTRO FERITI

Pomeriggio di paura ieri 12 Agosto 2025 sulla Strada Provinciale 15 e nelle aree limitrofe, in territorio di Belpasso, dove si sono verificati ieri due distinti incidenti stradali a distanza di pochi...

Pomeriggio di paura ieri 12 Agosto 2025 sulla Strada Provinciale 15 e nelle aree limitrofe, in territorio di Belpasso, dove si sono verificati ieri due distinti incidenti stradali a distanza di pochi minuti e di poche centinaia di metri l’uno dall’altro.

Il primo incidente sulla SP 229/1

Il primo sinistro è avvenuto lungo la Strada Provinciale 229/1, l’arteria che collega contrada Palazzolo al vicino centro commerciale, nei pressi dello svincolo con la SP 15. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, un furgone e una Fiat Panda si sono scontrati violentemente.

A bordo dell’auto viaggiavano un padre e la figlia, mentre nel minivan erano presenti alcuni turisti maltesi. La donna che si trovava nell’auto è rimasta ferita ed è stata trasportata in ambulanza dal personale del 118 all’ospedale di Paternò per accertamenti e cure. Coinvolti anche alcuni minori, che avrebbero riportato contusioni lievi.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area, mentre i sanitari del 118 hanno prestato assistenza a due persone ferite. L’impatto ha provocato rallentamenti al traffico, soprattutto in prossimità dell’incrocio con la SP 15.

Il secondo incidente sul cavalcavia della SP 15

Poco dopo, a circa 700 metri di distanza, si è verificato un secondo incidente, questa volta sul cavalcavia della Strada Provinciale 15 che sovrasta la Strada Statale 121. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state due autovetture.

Nell’impatto sono rimaste ferite due donne, soccorse dal 118 e trasportate all’ospedale di Paternò. Le loro condizioni, secondo le prime informazioni, non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti le Forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica degli incidenti.