BELPASSO: IL 21 E 22 OTTOBRE LA SAGRA DEL FICODINDIA

La città si prepara per la quarta edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna Dop, che si svolgerà sabato 21 e domenica 22 ottobre nel Giardino Martoglio. Il programma della manifestazione è stato già ultimato e vedrà quest’anno numerose attività che affiancheranno l’esposizione e la degustazione - che rappresentano il “cuore” della Sagra - del gustoso prodotto tipico belpassese, il ficodindia, e dei suoi originali derivati gastronomici.

Ci saranno infatti animazioni intorno agli stand, con gli artisti di strada della Compagnia Joculares di Catania, le visite guidate al percorso delle 100 Sculture in pietra lavica e ai musei cittadini, l’etnoantropologico “Venerando Bruno” e il multimediale dei Carri di Santa Lucia “Mechanè”, oltre che la visita nei quadri scenici della Via Letteraria, percorso culturale dedicato a Nino Martoglio. Sabato 21 sono previste le esibizioni degli sbandieratori del Gruppo Fenice Moncada e lo spettacolo musicale “Etna Tribute Fest” dedicato a Lucio Dalla, mentre Domenica 22 si esibiranno gli sbandieratori del Rione Stella Aragona e i falconieri del gruppo “Nocte tempore”. In serata ancora musica con “Etna Tribute Festival” dedicato ad Antonello Venditti, Francesco Renga e con i Blues Brothers.

Non mancheranno i momenti di approfondimento sul valore del Ficodindia e sull’indotto che ne deriva: in particolare il colorato e saporito frutto dell’Etna sarà “celebrato” sabato 21 ottobre, alle ore 18, durante il convegno dal titolo “La valorizzazione degli scarti ficodindicoli etnei”, organizzato dal Consorzio per la tutela del Ficodindia dop dell’Etna. Nel corso del convegno sarà lanciata l’idea per un nuovo brand, “Il ficodindia reale di Belpasso”, e sarà raccontata la storia del belpassese Mario Tomaselli che piantò il ficodindia di Belpasso nei giardini dei Savoia al Quirinale.

Nel corso della manifestazione saranno proiettati filmati su “Belpasso:la città delle 100 sculture”, “I Carri di Santa Lucia” e “Belpasso… ricordi”, a cura della Cineteca Pippo Vitaliti. Per qualsiasi informazione sull’iniziativa è possibile rivolgersi alla Pro Loco di Belpasso.

«Un programma ricco - ha commentato il sindaco, Carlo Caputo - nel quale non manca certo la parte più ghiotta, gli assaggi del ficodindia, che in questa Sagra vedremo presentato in tutte le forme originali in cui i produttori agricoli, ma anche gli appassionati della buona tavola, hanno saputo realizzarlo: non solo frutta ma anche condimento, dolce, primo piatto. Di ficodindia ce ne saranno per tutti i gusti, così come le iniziative di intrattenimento che abbiamo pensato per accontentare chi ama la musica, la giocoleria, l’animazione. Una formula varia, che parte da questa nostra tradizione agricola per riproporre il famoso ficodindia di Belpasso al grande pubblico attraverso la consueta, semplice ma ricca manifestazione della Sagra, che belpassesi e graditi ospiti hanno dimostrato di apprezzare negli anni. Tutto questo ovviamente per celebrare e valorizzare il Ficodindia, nostro prodotto di eccellenza e strumento di promozione economica del territorio».