BELPASSO: In carcere per estorsione aggravata. La Vittima è un imprenditore caseario
I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 51enne belpassese Roberto CAMARDA, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Catania.
Nel periodo gennaio-aprile 2014 insieme ad altri cinque correi, tra i quali alcuni elementi di spicco della criminalità organizzata, costrinse sotto minaccia e atti intimidatori un imprenditore caseario del posto a consegnargli giornalmente dei quantitativi di latte con un danno economico stimato in oltre 20.000 euro.
Già condannato dai giudici, dovrà espiare una pena residua equivalente a mesi 6 di reclusione.
L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.