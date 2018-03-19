BELPASSO: In festa per Antonino Lauria che compie 100 anni

Il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, ha festeggiato in Aula consiliare i 100 anni di Antonino Lauria, che per l’occasione è stato circondato d...

Al festeggiato, il sindaco ha consegnato una targa-ricordo dell’evento.

Caputo si è complimentato «per l’importante traguardo raggiunto​ – ha detto – dal nostro belpassese Antonino Lauria, nato il 19 marzo di 100 anni fa.

Un onore poterlo incontrare nei saloni municipali e potergli esprimere i migliori auguri, che non sono solamente quelli del sindaco, degli assessori e consiglieri, di tutti i familiari e amici, ma sono simbolicamente quelli di tutta la città di Belpasso che lo abbraccia in questo giorno così significativo».