BELPASSO – IN PIAZZA CON UN TIRAPUGNI IN TASCA: DENUNCIATO UN 19ENNE

Sorpreso in piazza con un tirapugni nascosto in tasca: un 19enne di Biancavilla è stato denunciato dai Carabinieri per porto di oggetti atti ad offendere, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale condanna definitiva.

L’episodio è avvenuto nel corso di un servizio serale di controllo del territorio da parte dei militari della stazione di Biancavilla, impegnati nel contrasto all’illegalità diffusa. Durante il pattugliamento in Piazza Martiri d’Ungheria, abituale luogo di ritrovo di giovani, i Carabinieri hanno notato due ragazzi seduti su un muretto che, alla vista dell’auto di servizio, hanno tentato con un gesto rapido di disfarsi di qualcosa, attirando l’attenzione degli operanti.

Scattato il controllo, i militari hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente nei pressi dei due giovani, apparsi fin da subito agitati.

Un’ispezione dell’area ha permesso di recuperare, alle loro spalle e in un’aiuola, due dosi di marijuana perfettamente asciutte – elemento che ha fatto ritenere fossero state appena abbandonate – poi sequestrate a carico di ignoti.

Nel corso delle verifiche, invitato a consegnare eventuale materiale illecito, il 19enne ha estratto spontaneamente una dose di hashish e, da un’altra tasca, un tirapugni in ferro, per il quale non ha saputo fornire una valida giustificazione, dichiarando di portarlo con sé per difendersi.

La successiva perquisizione personale non ha portato al rinvenimento di ulteriori elementi. Oltre alla denuncia, il giovane è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.