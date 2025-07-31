BELPASSO . INCENDI – IL COMUNE AVVIA LA RACCOLTA DELLE SEGNALAZIONI DI DANNI IN VISTA DI POSSIBILI RISTORI REGIONALI

In seguito ai recenti e devastanti incendi che hanno colpito il territorio di Belpasso, causando gravi danni a numerose famiglie e abitazioni, il Comune di Belpasso annuncia l'avvio della raccolta del...

In seguito ai recenti e devastanti incendi che hanno colpito il territorio di Belpasso, causando gravi danni a numerose famiglie e abitazioni, il Comune di Belpasso annuncia l'avvio della raccolta delle segnalazioni di danni da parte dei cittadini. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di attesa di un nuovo bando della Regione Siciliana per il sostegno ai soggetti colpiti da eventi calamitosi.

"La Sicilia purtroppo brucia, e quello che succede mi fa pensare che Stato e Regione potranno intervenire come hanno fatto in passato con delle misure di ristoro per coloro che hanno avuto dei danni a seguito di incendi. La raccolta tempestiva delle istanze permetterà ai cittadini colpiti di accedere ai contributi in tempi rapidi non appena il bando regionale sarà ufficialmente aperto.

Anche se i fondi non sono ancora attivi e si attendono le nuove disposizioni regionali, è fondamentale iniziare a raccogliere le segnalazioni. Il precedente bando regionale, che si prevede sarà seguito da una misura simile, prevedeva fondi per danni a privati cittadini e aziende”, dichiara il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo

Criteri e Modalità per la Segnalazione dei Danni:

I cittadini che hanno subito danni a causa degli incendi dovranno segnalarli al Comune compilando l'apposita scheda che include le seguenti sezioni per specificare la tipologia di danneggiamento:

Danni a proprietà private

Immobili (abitazioni principali, secondarie, strutture rurali, parti comuni degli edifici)

Terreni (coltivazioni, giardini, ecc.)

Veicoli

Altri beni (specificare)

Beni mobili distrutti o danneggiati

Danni a attività produttive/commerciali

Nome e indirizzo dell'attività

Descrizione dei danni subiti

Vittime dirette degli incendi

Nella scheda sarà necessario descrivere brevemente i danni, l'indirizzo dell'immobile danneggiato, il tipo di veicoli e ogni altra informazione utile.

Si raccomanda di allegare, se disponibili, la seguente documentazione:

Documentazione fotografica dei danni subiti

Preventivi di spesa per il ripristino

Qualsiasi altro documento utile a comprovare i danni

Come Inviare la Segnalazione: La scheda compilata dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail: [email protected].

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito del comune www.comune.belpasso.ct.it

Il Comune di Belpasso e il Sindaco si impegnano a seguire da vicino questo processo per garantire che tutti i cittadini colpiti possano usufruire delle risorse messe a disposizione. "Siamo al vostro fianco in questo momento difficile", conclude Sindaco.